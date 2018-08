El CDR demana la retirada de la bandera espanyola de l'Ajuntament de Manresa amb una acció a la seu del PDECat

Durant la nit d'aquest dijous, el CDR Manresa va fer una nova acció emmarcada en la nova campanya, que va engegar fa una setmana, amb l'objectiu de treure la bandera espanyola de l'Ajuntament.

L'acció va consistir en posar enganxines, una pancarta i el manifest que es va preparar per la roda de premsa del passat divendres 17 d'agost a la seu del PDECat. Es va triar fer-ho a aquesta seu i no a la de ERC i CUP, segons indica el CDR, perquè «entenem que el PDECat, al tenir 8 regidores i l'alcaldia de la ciutat, té la màxima responsabilitat de no retirar la bandera espanyola». El col·lectiu apunta també que «l'alcalde te la potestat de treure-la o deixar que alguna altre regidora o persona ho fes, tal com va passar el 3 d'octubre».

Tot i això, el CDR assenyala que al mateix temps «no vol dir que no creguem que tant ERC i la CUP hagin comès errors o que no siguin còmplices del que està passant», ja que, des del seu punt de vista, «ERC com a membre de l'equip de govern, amb 7 regidores, podria intentar forçar la seva retirada o com a mínim, comunicar a les manresanes que estan a favor de la retirada de la bandera espanyola del consistori».

Finalment, el CDR manresà també manifesta «que la CUP podria fer més per tal de forçar la retirada, doncs tampoc ha fet cap campanya recentment per aconseguir que la retirin, elaborar un comunicat al respecte o presentar alguna moció per aconseguir-ho».