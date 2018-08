Diàlisi deixa el Centre Hospitalari per un nou espai a l'Hospital Sant Joan de Déu

El nou servei d'Oncologia amb l'hospital de dia i consultes externes no és l'únic que s'ha estrenat a les dependències antigues de l'Hospital Sant Joan de Déu. Des d'aquest estiu també hi ha començat a funcionar el servei de Nefrologia amb la unitat de Diàlisi i consultes externes, que, fins ara, eren al Centre Hospitalari. Allà hi ha quedat l'activitat assistencial no aguda: rehabilitació, les consultes externes d'otorinolaringologia, una planta d'atenció sociosanitària i un servei ambulatori especialitzat en salut mental.

El servei de diàlisi, amb dades facilitades per la Fundació Al-thaia, atén més de 180 pacients. D'aquests, 160 hi han d'anar una mitjana de tres cops per setmana. Són malalts de llarga estada, alguns dels quals hauran de rebre aquest tractament per a tota la vida. Els altres 20 són pacients de diàlisi peritoneal. Vol dir que poden fer el tractament a casa però que Althaia els fa el seguiment.

Tal com s'ha fet amb el servei d'Oncologia, les noves instal·lacions de Nefrologia han estat dissenyades amb la col·laboració d'un grup de pacients que van aportar idees per satisfer les seves necessitats. Així doncs, es va crear un ambient que afavoreix la intimitat del malalt en un espai equipat amb la darrera tecnologia.

La nova ubicació s'ha estrenat amb un nou horari: ara es comença a dialitzar a les 8 del matí, una hora més tard del que es feia anteriorment. El servei dona cobertura assistencial als hospitals de Berga i de Puigcerdà. Per tal que els malalts no s'hagin de desplaçar a Manresa, van allà els professionals de diàlisi. Fonts d'Althaia han destacat que «el fet que el servei de diàlisi estigui integrat a l'edifici de l'Hospital Sant Joan de Déu permet donar un servei de més qualitat perquè facilita la coordinació amb tota la resta de serveis i departaments quan el malalt ho requereix». Quant al canvi de l'hora d'inici de les sessions, han assenyalat que «permet oferir més comoditat als pacients, que no s'han de llevar tan d'hora per fer el tractament».

Un any d'obres



Les obres del servei de Nefrologia i d'Oncologia a la planta 0 de la part antiga de Sant Joan de Déu (edifici B) les ha executades el Grup Soler, que també ha reformat una part de la coberta i ha creat un nou entresolat per a la maquinària de les instal·lacions. L'actuació, que ha afectat uns 3.000 m2 de les instal·lacions, ha durat un any i hi han treballat una mitjana de 15-25 operaris.