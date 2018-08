L'obertura del carril de la Via Sant Ignasi, avui

L'obertura del carril de pujada de la Via Sant Ignasi que permetrà accedir al centre de la ciutat des del Pont Vell es farà avui i no ahir, com vam informar per error. Avui també es restablirà el doble sentit de circulació del carrer de Vidal i Barraquer i del Viladordis.

Continuarà tallat durant tres mesos més el carril de baixada a la Via de Sant Ignasi a partir de les piscines, des d'on s'està urbanitzant aquest vial, fins a la plaça de Sant Ignasi. També s'ha reurbanitzat el carrer de Vidal i Barraquer.