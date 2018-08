El reivindicat camí de Gravera obre avui, un mes abans del previst, per estar a punt per la festa major

Aquest vespre de divendres, a una hora que l'Ajuntament no ha concretat, entrarà en funcionament el camí de la Gravera, tancat els darrers tres mesos per urbanitzar-lo. S'obrirà un mes abans del previst, tot i que encara hi queda feina per fer, com la senyalització horitzontal i la vertical, que s'acabaran els propers dies. Aquest matí de divendres els operaris hi estaven fent la darrera capa d'asfalt, la de rodadura, que es diu. Un cop acabada, ja s'obrirà.

A la presentació hi han assistit l'alcalde Valentí Junyent, els regodors Marc Aloy, Jordi Serracanta i Joan Calmet; el president des de fa sis mesos de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer, Agapito López; el president de l'Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya, Ramon Caballol, i l'expresident de la Mion, l'històric Juan José Porcel, que ha viatjat a Manresa expressament del poble on està de vacances per assistir a l'acte.

Porcel ha aconseguit de l'alcalde el compromís que més endavant es faci una inauguració "com Déu mana" del camí de la Gravera, que, ha recordat, el barri reivindicava que s'arreglés des de l'any 1974. Ell ho ha fet durant els 18 anys que ha presidit l'entitat veïnal. No és estrany, per tant, que s'hagi emocionat recordant la lluita per aconseguir un nexe segur amb la plaça Catalunya, sobretot pensant en les famílies que utilitzen el vial per anar a les escoles Puigberenguer, Sant Ignasi i, aviat, a Les Bases. Ha agraït a l'alcalde que hagi fet realitat un projecte tan necessari com aquest. Per part seva, l'alcalde també ha posat de relleu el lideratge de Porcel. Alhora, Junyent ha volgut recordar que, enguany, l'Ajuntament tancarà el curs amb una inversió urbanística de 9 milions d'euros, que els anteriors anys no s'havia pogut moure dels 400.000 euros, menys diners del que ha costat el camí de la Gravera sol, que ha suposat una inversió de 528.000 euros.

Marc Aloy ha explicat les característiques del camí, que té vuit metres d'amplada de punta a punta, amb una vorera de dos metres i mig a la part interior i tres metres per carril. Jordi Serracanta ha recordat que avui divendres també s'ha obert el carril de pujada de la Via de Sant Ignasi, de manera que les afectacions per les obres dels darrers mesos van anant a menys de mica en mica. Alhora, ha comentat que obrir el camí de la Gravera suposarà que des d'avui divendres ja hi pugui passar el bus nocturn de la festa major i el bus de la Mion, que es va haver de desviar per poder fer les obres.