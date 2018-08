La ruta a les Marcetes trasllada 300 visitants a la Manresa d'abans de les piràmides

La pluja no va impedir que els més curiosos descobrissin el poblament més antic de Manresa. Ahir a la tarda, 300 persones van participar a l'última jornada de les «Visites a la Manresa Desconeguda» al mas de les Marcetes i al santuari de la Salut de Viladordis. El lloc on fa poc més de 100 anys es van trobar les evidències que a Manresa «abans de les piràmides d'Egipte», com va dir Jordi Bonvehí, un dels guies del recorregut, ja hi havia presència humana.

Les peces, com gerros i destrals, que demostraven que ja hi havia civilització, es van trobar en sepulcres de fossa que ara han deixat empremta a terra. Un indret que alguns participants de ben segur que van trobar a faltar anar a veure durant la ruta.

Després de conèixer els orígens de la ciutat, els grups de 25 persones van poder entrar al santuari de la Salut i conèixer la història de l'església romànica. En total, van ser 10 grups –menys dels esperats per la pluja– que des de les 5 fins a les 8 del vespre van fer la ruta. Mentre que algunes persones hi havien anat amb cotxe, 15 ho van fer amb bicicleta i 37 persones caminant des dels Trullols.

Entrem al mas de les Marcetes



La segona parada dels visitants va ser al mas de les Marcetes, on van tenir el privilegi de poder visitar una part de la masia. Concretament, l'antic espai on durant un temps van viure les famílies fa anys. Al segle XVI consten com a propietaris els Marcet, «i 16 generacions després» ho és la família Altimiras, explicava el propietari, Ignasi Altimiras.

David Ferré, un altre guia del recorregut, va portar els grups de visitants per tots els racons i espais del mas. Primer a la part exterior, amb elements de diversos segles. Després, al menjador, al primer pis i al celler a la planta baixa. Durant una època s'hi havia fet oli i vi, i ara les terres de les Marcetes són de cereals. Al final de la ruta es va oferir un berenar de productes de Viladordis als visitants.