Sant Domènec, sense bancs i amb La Principal de la Bisbal

Senyals dels bancs que s´han tret de la plaça per la festa major j. m. g.

La plaça de Sant Domènec ha quedat sense els bancs de pedra que l'envolten. Amb l'objectiu que el mobiliari urbà no faci nosa durant les activitats de la festa major, s'han retirat. És la primera vegada que es fa. També s'ha mogut la terrassa d'un establiment de restauració de la zona i, com cada any, s'han col·locat tanques a la font de la plaça.

Dissabte al vespre no hi actuaran Els Catarres, però sí que hi haurà el concert, a les 7 de la tarda, i el ball, a les 11 de la nit, de l'Orquestra Principal de la Bisbal, que en principi s'havia programat a la plaça Porxada.