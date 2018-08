Com serà l'espai del concert d'Els Catarres?

El carrer Sallent és la via paral·lela entre la Pujada Roja (crta. de Vic) i l'avinguda dels Dolors (on hi ha Stroika). Per la seva condició de carrer d'un polígon (sense activitat en cap de setmana) i per l'amplitud, el Sallent és l'indret escollit per al concert d'Els Catarres (23 h). L'escenari s'ubicarà entre els carrers Artés i Avinyó.

La nit de dissabte hi haurà servei de bus gratuït i ininterromput des de les 22 h fins a les 4 de la matinada (després dels Catarres, actuarà La Glamour Band), amb dues línees: una unirà directament l'inici de la crta. de Vic amb l'avinguda dels Dolors (plaça Prat de la Riba), i l'altra també anirà als Dolors però farà parades a les Bases, Barcelona, Dos de Maig, Passeig del Riu i Valldaura.

El lloc on s'ubicarà l'escenari (S. Redó)



Dissabte a les 7 del matí es tallarà el trànsit del carrer Sallent entre els carrers Artés i Avinyó pel muntatge de l'escenari. A les 17 h es tallarà el mateix carrer entre la plaça Prat de la Riba i Avinyó/Artés. No es podrà aparcar al carrer Sallent a partir de les 15 h d'avui, i demà hi haurà restriccions als carrers veïns.