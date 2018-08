El carrer Sallent s'omple per escoltar Els Catarres

Una munió de gent ha omplert aquesta nit de dissabte el carrer Sallent de Manresa per escoltar Els Catarres, que han començat a actuar quan passaven vint minuts de les 11 de la nit i s'han posat el públic a la butxaca fins a la darrera cançó, quan ja eren gairebé 3/4 d'1. El gran concert ha tornat a la festa major de Manresa i ho ha fet deixant bon sabor de boca.

Grups d'amics de totes les edats i moltes famílies amb nens i nenes desfilaven ja força estona abans del concert des del centre de la capital del Bages cap a la zona dels Dolors. Per la seva condició de carrer d'un polígon (sense activitat en cap de setmana) i per l'amplitud, el Sallent ha estat l'indret escollitper acolllir un des actes principals de la Festa Major de Manresa 2018 i que en un primer moment s'havia ubicat a la cèntrica plaça de Sant Domènec.

L'escenari s'ha ubicat entre els carrers Artés i Avinyó i des de dalt, els membres del grup de moda d'aquest estiu han interpretat les seves cançons més emblemàtiques, entre elles 'Jennifer', Tintín', Vull estar amb tu' i 'En peu de guerra'.

Aquesta nit de dissabte hi ha servei de bus gratuït i ininterromput des de les 22 h fins a les 4 de la matinada (després dels Catarres, actuarà La Glamour Band), amb dues línies: una unirà directament l'inici de la crta. de Vic amb l'avinguda dels Dolors (plaça Prat de la Riba), i l'altra també anirà als Dolors però farà parades a les Bases, Barcelona, Dos de Maig, Passeig del Riu i Valldaura.

A les 7 del matí s'ha tallat el trànsit del carrer Sallent entre els carrers Artés i Avinyó pel muntatge de l'escenari. A les 17 h es tallarà el mateix carrer entre la plaça Prat de la Riba i Avinyó/Artés. No es pot aparcar al carrer Sallent des de les 15 h d'avui, i demà hi haurà restriccions als carrers veïns.

De «Jennifer» a la fama



Els Catarres són un grup de música català d'estil pop-folk. Els seus components són Èric Vergés i Jan Riera, d'Aiguafreda, i Roser Cruells, de Centelles. El grup es va formar al final del 2010 i va iniciar la seva carrera tocant als bars i a la Fira d'Artesania d'Aiguafreda. El seu primer grup de cançons va estar disponible exclusivament a Internet. Gràcies a una d'elles, «Jennifer», una cançó que parla de l'amor prohibit entre un patriota català i una xoni de Castefa, van saltar a la fama el 2011. El vídeo d'aquesta cançó està a punt de superar els 4 milions de visites a YouTube i és el vídeo més vist de la música en català. El març passat van publicar el seu cinquè àlbum, Tots els meus principis.