El Tap'Antic omple el barri vell amb centenars de persones

El Tap'Antic va celebrar una nova edició amb èxit. Centenars de persones van participar a la cercavila gastronòmica en la qual 25 bars i restaurants del Barri Antic van oferir una àmplia varietat de tapes dimecres a la nit.

A un preu de 2 euros i mig per beguda i tapa, els participants tenien gastronomia per a tots els gustos, des de tapes més tradicionals amb calamars o carn, fins a tapes amb algues o tàrtar a l'estil japonès. «Em vaig enamorar de la magdalena emmascarada del Cafè del Taller», explicava una manresana amb la tapa a les mans. «També m'ha agradat molt la mediterrànium, amb pernil i formatge de cabra, de la Casa dels Pernils», afegia. «Ara n'anirem a fer alguna altra més», apuntava. En alguns bars, com el Quinze, la Vermuteria Santa Rita i els de la plaça Major, fins i tot s'havia de fer cua per la tapa.

La forta afluència de clients, ja des de les 8 del vespre, va fer que els locals esgotessin les seves tapes abans d'hora. Alguns, fins i tot, van abaixar la persiana a 3/4 de 10 de la nit. Altres es van veure obligats a canviar algun dels ingredients de la seva recepta per continuar servint tapes.