El tobogan aquàtic de 50 metres remulla la festa major

Nens, adolescents i, fins i tot, algun pare i mare han gaudit aquesta tarda de divendres del tobogan aquàtic gegant de 50 metres «Splash Slide». La llarga baixada d'aigua, que s'ha estrenat per primera vegada en el marc de la Festa Major de Manresa, començava al carrer de Guimerà, xamfrà amb carrer de Carrió, i s'allargava fins a la plaça de Crist Rei.

Des de 2/5 de la tarda ja hi havia els primers atrevits a llençar-se pel tobogan aquàtic gegant, i refrescar-se de la intensa calor que feia. La primera baixada no era fàcil per a ningú. A alguns els ha costat agafar embranzida tot i el pendent que hi havia, especialment als més menuts que quedaven frenats al mig del tobogan. De la remullada de cap a peus, però, no se n'han escapat pas. Tot i així, després d'haver-ho intentat més d'una vegada, perquè tot hi que hi havia cua ha avançat ràpid, més petits també han aconseguit agafar la pràctica i baixar lliscant amb el flotador pel tobogan. «Cal agafar embranzida i situar-se ben bé sobre el flotador, sense tocar el terra», explicava un dels organitzadors. Per això els adolescents es podien embalar més que els més petits.

Amb motiu de la instal·lació aquàtica, s'ha tallat el trànsit des de 2/4 de 2 del migdia i fins a 2/4 d'11 del vespre. Els carrers afectats pel tall de circulació són el lateral del Passeig de Pere III, entre la plaça d'Espanya i el carrer de Guimerà, així com el carrer de Guimerà, entre el Passeig de Pere III i el carrer de Carrió,