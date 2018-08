4.000 adhesius antiestripades

? No m'estripis, respecta'm. És el que diu l'adhesiu que ha editat l'Ajuntament per a les persones que no vulguin que els estripin la samarreta la nit del Correfoc. Se n'han editat 4.000. Fonts del consistori han explicat que, en les enquestes fetes per a un protocol d'abordatge de les agressions, abusos sexuals i orientació sexual en espais d'oci i festes inclòs en el Pla d'Igualtat aprovat per l'Ajuntament, algunes persones van manifestar que els havien estripat la samarreta contra la seva voluntat. S'han distribuït als bars de la plaça, es duran a les barres de la festa major i als Punts Lila que hi haurà durant aquests dies.