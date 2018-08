Castell de focs i correfoc faran esclatar 446 quilos de pirotècnia

La Festa Major de Manresa farà esclatar, enguany, 446 quilos de pirotècnia. 185 al castell de focs que se celebrarà demà diumenge al vespre al parc de l'Agulla. Són 5 més que no pas l'any passat. La resta, 261, petaran durant la mostra del correfoc d'avui i el correfoc de dilluns al vespre, que, com és costum, posarà punt final a la festa. Protecció Civil de Manresa ha posat en marxa el protocol d'actuació d'emergència tenint en compte que aquest cap de setmana se celebraran els actes més multitudinaris.

Aquest any s'han actualitzat els plans d'autoprotecció del castell de focs i el correfoc. En el primer dels casos la previsió que s'ha fet és que se superin les 20.000 persones. Això, més el fet de ser un espai delimitat i que hi hagi activitat pirotècnica, fa que sigui imprescindible aquest pla.

Les operacions per descarregar el material i muntar la pirotècnica començarà avui i s'allargarà fins demà, dia de l'espectacle. A la zona hi haurà vigilància.

Com els darrers anys, s'instal·larà un centre de control dins el parc, al costat del camí dels Ametllers, on també hi haurà l'hospital de campanya. Tots els accessos al parc es tallaran a la circulació.

En el cas del correfoc, el centre de coordinació es muntarà a la plaça d'Europa. Al recorregut de la cercavila hi haurà 30 sanitaris de Creu Roja a peu. També 2 de fixos a l'hospital de campanya, que disposarà de 8 ambulàncies. El SEM i Althaia hi participaran amb 1 metgessa, 1 infermera i 1 administrativa. A la Clínica de Sant Josep hi haurà un oftalmòleg de guàrdia durant tot el correfoc.

Bombers, ADF, Policia Local i Mossos d'Esquadra completaran el desplegament i seran presents als principals actes de la festa major.