Cleopatra també porta llaç groc

Una Cleopatra gegant a imatge i semblança del rostre que li va donar Liz Taylor al cinema, acompanyada del seu estimat Marc Antoni (Richard Burton), amb piga a la galta, escot generós i llaç groc al pit, ha desfilat aquest dissabte pel casc històric de Manresa, el Passeig Pere III i el carrer Guimerà en la tradicional Cercavila Popular, que s'ha desenvolupat a mitja tarda amb un nombrós públic seguint els balls i la música dels grups participants. La rua ha tingut en tot moment l'escalf dels manresans, que han gaudit amb tabalers, gegants i altres entitats de cultura popular.

L'alcalde Valentí Junyent, la regidora Neus Comellas i el cineasta David Victori, que al migdia ha estat el pregoner de la festa, han encès la traca de la Tronada que cada any, a la plaça Major, dona pas a la Cercavila. Una fumera blanca s'ha escampat com un núvol veloç i un so estrident ha esclatat el recinte que acull la casa consistorial, i uns instants després han començat a desfilar pel carrer Sant Miquel els representats de l'entitat, amb l'estrèpit dels Trabucaires del Casal Cultural de Dansaires Manresans al capdavant.

Rera seu han passejat, amb els vestits típics, guitarres i castanyoles, els dos grups que a la nit han de ballar en l'Oreneta d'Or, l'Agrupación Folklórica Virgen de Gracia de Puertollano (Ciudad Real) i el Grupo Folklórico La Calandria, de Calanda (Terol). El grup d'infants del Casal Cultural de Dansaires Manresans ha regalat al públic diverses danses al llarg del recorregut.

L'emblemàtic col·lectiu Xàldiga ha tret a desfilar algunes de les figures del Correfoc, com la Víbria, que enguany compleix 35 anys, i el Coll-llarg, que lluïa a la part del darrera un reivindicatiu cartell amb el lema 'No és no'. A continuació, els Tabalers de Xàldiga, amb ratlles verdes i liles a les galtes, han alçat poderosament l'animació de la festa acompanyats dels Diablons i Tabalons de l'entitat.

El protagonisme de la Cercavila també ha recaigut en els gegants i els nans. Els Grallers i els Geganters del Poble i els Geganters de Manresa -amb el sempre impactant lleó del bestiari local- han tingut en aquesta edició de la festa manresana la companyia dels Amics dels Gegants de Les Borges Blanques, que han dut a la capital bagenca les figures de Cleopatra i Marc Antoni, totes dues exhibint sengles llaços grocs. Tampoc han faltat a la cita els Tirallongues, que enguany celebren les Noces d'Argent.

La Cercavila ha tingut un bon ritme i ha estat seguida en tot moment per una gentada, en un dels grans esclats ciutadans viscuts fins ara a la Festa Major.