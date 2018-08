D'on venen les samarretes estripades del correfoc?

Pedreira, Fíguls, Majó, Baron, Sierra, Serra i Fustagueras just al lloc on va començar la tradició

Pedreira, Fíguls, Majó, Baron, Sierra, Serra i Fustagueras just al lloc on va començar la tradició oscar bayona

Des de fa quatre o cinc anys, quan s'acaba la música del correfoc, la gran majoria dels participants al darrer acte de la Festa Major de Manresa i, segurament, el més autèntic de tots, fan el mateix gest: s'estripen els uns als altres la samarreta que duen sota la roba per protegir-se durant el recorregut de foc i la llancen enlaire perquè quedi penjada als fils de la plaça Major, on una estona abans ha cremat la pirotècnia. Aquest costum, però, té més anys que els esmentats quatre o cinc. Té uns iniciadors, té uns culpables.

Joan Pedreira, Melània Baron, Quim Sierra, Sílvia Fustagueras, Adam Majó, Lídia Fíguls i Ramon Serra són set dels correfocaires que al principi dels anys 90 van veure néixer la tradició de les samarretes. Elles, darrere la barra; ells, al davant. En concret, a la que hi havia a l'antiga fonda de Sant Antoni, la més llarga de totes, que anava del carrer d'Amigant a l'inici de la Baixada dels Jueus.

Pedreira n'explica un possible origen. Un amic de la colla va fer amistat a la mili amb un xicot de Pamplona que el va convidar als Sanfermines. Quan en va tornar, el manresà ho va fer amb dos nous costums: el primer, embrutar les ulleres dels altres passant-hi dos dits que prèviament s'havia llepat. L'altre, arrencar tots els afegits de la camisa de la mili. El que va començar com una broma entre dos o tres es va estendre com la pólvora fins a una setantena de persones; primer, entre les colles del bar La Pineda i del frankfurt Sterric, i després, de les del Porró i de L'Havana, que eren de costat a la plaça Major, on la gent assídua és habitual que es posi sempre al mateix lloc.

Ells s'arrancaven les samarretes després de la mitja part del ball, però ara, assegura Pedreira, així que s'acaba la música del correfoc ja ho fa tothom. I afegeix que és important que la samarreta sigui molt vella perquè s'estripi bé, i així evitar marques al coll.

Fustagueras presumeix que mai no li han estripat i Baron no fa soroll però es veu que és de les que n'ha arrencat més d'una. Els somriures de tots set delaten que no són angelets. Sempre de bon rotllo, tot i que, als inicis, apropar-se a la barra on eren ells comportava un plus de perillositat. Majó comenta que «és l'única nit que Manresa es deixa anar».

Pedreira, que forma part de Xàldiga –entitat organitzadora del correfoc– des del 1989, assegura que ja té tres o quatre samarretes apartades pensant en la cita de cada any. De fet, pot ser una magnífica excusa per a aquella gent que no tira mai res...