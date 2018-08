L'Ajuntament munta accions contra les agressions sexistes

Aconseguir uns espais d'oci on les persones es puguin sentir segures i amb confiança i per donar resposta en cas d'agressions sexistes. És l'objectiu de les accions que ha anunciat l'Ajuntament durant els dies de festa amb el lema «Manresa, lliure d'agressions sexistes. No és No!».

Hi haurà veles informatives i d'atenció a la Plana de l'Om i entorns i també al carrer de Sallent durant el concert d'Els Catarres. També hi haurà l'actuació dels Àngels de Nit, que són joves voluntaris que han rebut una formació prèvia i que volten pels carrers les nits de festa per donar informació i suport als joves que ho desitgin. A més, s'han penjat pancartes i editat cartells i flyers.