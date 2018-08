L'ANC local s'afegeix al CDR perquè la 'rojigualda' marxi de l'ajuntament

El secretariat de l'ANC a Manresa ha demanat a l'Ajuntament que retiri la bandera espanyola de l'edifici del consistori a la plaça Major. El CDR de Manresa va fer la mateixa petició dies enrere, també coincidint amb la festa major.

L'ANC recorda que des del 2011 insta l'Ajuntament a retirar de manera permanent la «bandera monàrquica espanyola de la façana de l'ajuntament» i, que, «en el cas de sentència ferma que obligui a la seva restitució, com ja es fa en molts dels ajuntaments del Principat, es deixi clar que hi oneja per imperatiu legal».

L'ANC recorda que Manresa és una ciutat de tradició republicana. «El 70 % de la ciutadania, a les últimes eleccions municipals, va donar confiança a forces polítiques inequívocament republicanistes». Més enllà d'arguments jurídics, considera que «la bandera monàrquica espanyola simbolitza una tradició oligàrquica que va directament en contra de la gran majoria social del país»