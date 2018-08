A partir d'avui a les tres de la tarda no es podrà circular per la Muralla

Des d'avui a les 3 de la tarda fins demà a les 8 del vespre es tallarà el trànsit a la Muralla del Carme i a la Muralla de Sant Domènec amb motiu de l'acte «Muralla en festa». El tall també afectarà el tram pròxim del Guimerà i el carrer de Jaume I, Nou i l'accés del passeig de Pere III a la Muralla. Rutes del servei de transport públic urbà també es veuran alterats lleugerament.

Durant al llarg d'aquest cap de setmana i fins que s'acabi la Festa Major de Manresa els conductors es trobaran amb més d'una afectació a la mobilitat, especialment al Centre Històric de la ciutat i vials del voltant, on se celebren gran part dels actes de les festes. Demà passat, a partir de la tarda, es tallarà el trànsit a molts carrers del nucli antic amb motiu del correfoc. Des de la plaça dels Infants, passant pel car-rer d'Alfons XII i fins a la Muralla del Carme, entre d'altres.



Talls al parc de l'Agulla

Demà a la tarda la circulació també es veurà afectada a l'entorn del parc de l'Agulla pel castell de focs i la trobada de bateries. Durant tota la jornada no s'hi podrà aparcar, i a partir de les 5 de la tarda es prohibirà el trànsit al parc de l'Agulla. Per accedir i sortir de l'Agulla es tallarà la circulació de cotxes a la carretera de Santpedor a l'altura de Ca la Rodona, mentre que el vial d'accés a la rotonda del final del carrer de la Pau, a partir del car-rer de Santa Joaquima, serà de sentit únic en direcció al parc de l'Agulla. D'altra banda, el carril de la dreta serà només per a vehicles i se'ls desviarà a la rotonda a la variant sentit Guix-Barcelona. L'altre vial serà per a vianants.