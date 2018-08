El pressupost de la Festa Major 2018 de Manresa s'acosta als de l'etapa precrisi

El pressupost de la Festa Major de Manresa d'aquest 2018 s'ha incrementat un 17 % respecte al de l'any passat. Dels 203.010 euros el 2017 s'ha passat als 238.761. Aquest increment ve donat tant per l'augment de l'aportació directa que en fa el govern municipal com dels espònsors. Si es dona un cop d'ull a anys enrere, el del 2018 és el pressupost més elevat de les darreres nou edicions, i s'acosta al que tenia la festa major a l'etapa anterior a la crisi.

Els 238.761 euros que es destinen a la Festa Major de Manresa d'aquest 2018 surten dels 150.925 que hi aporta l'Ajuntament de Manresa, que són 35.751 més que no pas l'any passat (vegeu gràfic), i els 87.836 dels espònsors. En aquest cas són 21.211 més que no pas els del del 2017. En aquest dar-rer cas, els dels espònsors, és la xifra més alta que hi ha hagut mai. Coincideix amb la incorporació de noves marques que donen suport a la festa major, tant del propi territori com també de més globals com el cas de Coca-Cola.

Pel que fa als recursos propis de l'Ajuntament, també és la suma més elevada de les darreres nou edicions. Cal remuntar-se als anys 2007 i 2008 per trobar una aportació superior, amb 203.392 i 207.6821 respectivament. Llavors, però, els diners d'espònsors eren gairebé la meitat menys que els d'ara. Tot i així, el pressupost final era superior.



Les retallades

Va ser a partir del 2009 que van començar a haver-hi les primeres retallades a causa de la crisi. A partir d'aleshores va baixar en picat el pressupost municipal per a la festa. També ho van començar a fer els diners d'espònsors.

Del 2010 al 2012 els diners que hi va dedicar l'Ajuntament es van mantenir en 113.00 euros, mentre que les contribucions privades tampoc no es van moure dels 27.000. Van ser tres anys amb un pressupost total per a la festa major a l'entorn dels 140.000 euros. L'aportació municipal va tocar fons, però, el 2014, amb 87.582. Aquest 2018, doncs, ha augmentat el 72 % respecte d'aleshores. Tot i el mínim històric del 2014, la festa major del 2013 va ser la que va tenir un pressupost més baix dels últims anys: 129.333.

L'evolució de les aportacions a la festa major és un reflex de la situació política de Manresa i també del país els últims anys. El 2007 i 2008 va esclatar la crisi, però el pressupost es va mantenir i fins i tot augmentar una mica. A partir d'aleshores, però, van baixar en picat els diners de l'Ajuntament i també de les empreses espònsors. A partir del 2015 van tornar les xifres en positiu fins que aquest any ha fet el salt definitiu, tant pel que fa a l'aportació de l'Ajuntament com la dels espònsors.