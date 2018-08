Restablerta la circulació al carril en sentit de pujada de la Via de Sant Ignasi

Vehicles pujant per la Via de Sant Ignasi després que s´obrís la circulació, ahir

Vehicles pujant per la Via de Sant Ignasi després que s´obrís la circulació, ahir GEMMA FONTANé

Les obres a la Via de Sant Ignasi de Manresa, entre la plaça de Sant Ignasi i el carrer de Vidal i Barraquer, han fet un pas endavant important després de dos mesos del seu inici. Des d'ahir es va obrir parcialment el trànsit de l'entrada sud de la ciutat, que, durant aquest temps, havia estat completament tallada als vehicles. En concret, s'ha restablert la circulació al carril en sentit de pujada de la Via de Sant Ignasi, d'accés al centre de la ciutat. Els altres vials afectats per les obres també van tornar ahir a la normalitat. Es va obrir de nou la circulació en ambdós sentits al carrer de Vidal i Bar-raquer, davant de les Piscines Municipals, i al carrer de Viladordis.

Les obres en aquest tram ja han completat la instal·lació de clavegueram i altres serveis, però per finalitzar-les encara queda feina per fer. Falta obrir el carril de baixada, una capa d'asfaltatge a la vorera en sentit baixada, així com col·locar els elements de mobiliari urbà i plantar la jardineria, entre altres coses. Falten tres mesos perquè la circulació a la Via de Sant Ignasi torni a la normalitat, però aquesta vegada reformada.