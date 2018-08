8.500 persones beneeixen el trasllat del concert d'Els Catarres als Dolors

«Estic fins al capdamunt d'Els Catarres», afirmava tot divertit un pare assenyalant les seves filles de 10 i 6 anys: «Estan tot el dia escoltant les cançons», afegia la seva parella. Com les dues nenes, fins a un total de 8.500 persones -segons fonts de la Policia Local- amb ganes d'escoltar un dels grups més populars de l'actual escena musical catalana van fer bones les previsions d'assistència massiva i el trasllat gairebé a darrera hora -la decisió es va anunciar dimarts- del concert des de la plaça Sant Domènec a la zona dels Dolors.



L'actuació va començar amb un quart de retard quan encara hi havia nombrosos grups de persones que arribaven a peu al carrer Sallent. Dues hores abans, els primers en arribar podien triar lloc a primera fila, com un grup de set amigues de 14 anys de Sallent que vivien el seu primer concert en directe. «Abans no ens deixaven», explicaven a Regió7. «Els pares ens han portat i han marxat, però després també vindran», van advertir: «Nosaltres seguim Els Catarres des que érem petites», rememoraven, tot recordant el gran èxit del grup, Jenifer.



Entre els milers de persones que es van aplegar al carrer Sallent, tallat des de primera hora del matí, hi havia dues tipologies de grups que predominaven: d'una banda, les adolescents; de l'altra, les colles familiars, cotxets amb nadons inclosos. A diferència d'altres propostes que ofereix avui en dia el mercat musical, Els Catarres tenen un perfil festiu apte per a tots els públics que afavoreix les convocatòries massives d'espectadors.



«Som tot un grup de pares de l'escola La Flama, però també hi ha que ens coneixem d'estiuejar a Cunit i, fins i tot, hi ha gent del grup de pre-part», explicava Marta Oliveras, improvisada portaveu d'un nombrós grups de famílies que van anar a veure Els Catarres en comunitat. «No és el primer cop que anem plegats a un concert, fa poc vam anar al de Gossos que es va fer a l'Stroika en horari familiar dins de les sessions per a nens i nenes», va indicar Oliveras, que reconeixia que «les mares som una mica groupies». Com poques altres vegades, un concert que acabarà a mitjanit haurà congregat tants infants.

Riuades de gent



Si algú dubtava de la capacitat de convocatòria d'Els Catarres, prop de la mitjanit ja se li havien esvaït tots els dubtes amb els vuit milers i mig de persones congregades segons el recompte efectuat a les 12. Amb el concert començat, continuaven arribant a la zona dels Dolors riuades de persones, tant a peu com a través de les línies d'autobús que, a partir de les 10 de la nit, van traslladar els espectadors de forma gratuïta des del centre i altres punts de la capital bagenca.



L'amplitud de l'indret i l'arribada esglaonada va fer que la logística prèvia al concert funcionés sense entrebancs. El to familiar hi va fer la resta. L'únic inconvenient el van patir els més tardans, que van haver de veure i escoltar Els Catarres des d'un bon grapat de metres de distància de l'escenari. Per la resta, però, tot va funcionar amb fluidesa.



Les barres de bar es van ubicar al primer tram del carrer Sallent, davant per davant d'una trentena de lavabos. La parada del bus estava ubicada a l'avinguda dels Dolors, i els carrers perperdiculars estaven tallats. No obstant això, tothom qui va poder, va aparcar ben a la vora. El pàrquing del Lidl, atapeït com un dia de venda en hora punta, era un senyal indicatiu que la vetllada registraria una gran afluència. Manresa va tornar a tenir un gran concert molts anys després.