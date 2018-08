Centenars de persones van utilitzar un servei especial de bus gairebé col·lapsat

El canvi d'ubicació del concert d'Els Catarres de la plaça Sant Domènec al carrer Sallent (polígon dels Dolors) no ha suposat cap obstacle per a les 8.500 persones que hi van assistir. L'ajuntament va oferir als usuaris dues línies especials de bus llançadora entre les 22 h i les 4 h de la matinada, amb una freqüència de pas de quinze minuts aproximadament. Tot i que la majoria de la gent es va desplaçar a peu al concert, el servei va omplir els vehicles en la seva totalitat.

La línia dos de la llançadora era la més directa: començava el recorregut a la parada del Mercat Puigmercadal i arribava a la plaça Prat de la Riba, realitzant només dues parades entremig. Abans de l'arribada del primer bus encara hi havia gent a les parades que volia agafar la línia habitual, sense saber que la parada havia estat anul·lada amb motiu del concert, tot i que les marquesines estaven plenes de cartells informatius. El primer dels busos d'aquesta llançadora va recollir vuitanta persones, mentre que el segon, quinze minuts després, més de 100. La gran majoria dels passatgers que pujaven al bus d'aquesta llançadora es preguntaven si feia altres aturades més enllà de la plaça Prat de la Riba (parada més propera a la ubicació de l'espectacle d'Els Catarres), i els conductors es dedicaven a resoldre els dubtes dels passatgers i a treure tiquets per a tothom, comptabilitzant d'aquesta manera els nombre total de passatgers que utilitzaven el servei.

Quan el bus de la llançadora arribava a la seva destinació, s'escoltava un comentari generalitzats: «Podríem haver vingut a peu, està més a prop del que pensàvem». Alhora, molts usuaris preguntaven al conductor la ubicació de la parada del bus de tornada.

Autobusos totalment plens



El conductor del bus de la línia dos comentava que probablement l'altra línia, que prenia com a punt de sortida la plaça Vall-daura i realitzava més aturades en el seu recorregut, aniria molt més buida. Però la realitat va ser molt diferent: tot i que ja eren quarts de dotze i el concert estava en marxa, entre la primera i la segona parada el bus es va omplir en la seva totalitat i no podia recollir als usuaris, que esperaven la seva arribada a les parades següents i posaven cara de circumstàncies.

Conforme avançava la nit, el servei d'anada desplaçava menys usuaris, mentre que el de tornada recollia progressivament més persones. Fins a les quatre de la matinada la gent va poder desplaçar-se de forma gratuïta per Manresa amb les dues línies especials, a les quals es va sumar el bus nocturn habitual, amb servei cada 30 minuts.