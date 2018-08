La CUP diu que l'Ajuntament de Manresa no retira la bandera espanyola del consistori per «covardia política»

La CUP titlla el govern de Manresa del PDeCAT i ERC de ser "políticament covards" per no haver retirat la bandera espanyola de la façana de l'Ajuntament durant la festa major d'enguany i considera que no fer-ho és "faltar el respecte a les més de 10000 manresanes i manresans que van sortir al carrer el 20 de setembre contra les detencions de la guàrdia civil i a favor del referèndum d'autodeterminació, a les 26.000 manresanes i manresans que sota condicions brutals de repressió arreu del principat van posar el seu cos i el seu vot a favor d'una república catalana i a les més de 30.000 manresanes i manresans que a la vaga general del 3 d'octubre van dir prou a la repressió d'un estat espanyol feixista i autoritari".

El partit assenyala en un comunicat que "Manresa ha estat, és i serà una ciutat estretament lligada amb el republicanisme i amb la justícia social. Avui en dia Manresa concentra un 65% de vot nítidament republicà, però tot i ser majoritari, no és hegemònic. La inacció del govern manresà i la seva falta de projecte per a materialitzar la república des de les institucions, ha provocat un estancament del creixement del projecte republicà a Manresa".

Des de la formació es creu que "amagar-se rere les argumentacions legalistes no deixa de ser un símptoma clar de covardia política" i apunta que "malauradament en aquest últim any en el qual el conflicte amb l'Estat espanyol ha estat més viu que mai, el govern de Manresa no ha estat a l'alçada. Primerament donant l'esquena a una gran part de la societat civil organitzada que treballa per a la república (ANC, CDR i l'Esquerra Independentista) quan es va demanar canviar el nom de Plaça Espanya per Plaça de la República".

La CUP també assenyala que "quan la subdelegació del govern espanyol va requerir a l'ajuntament que tornés a hissar la bandera espanyola, que va ser retirada pels regidors Jordi Garcés i Jordi Masdeu davant el clamor popular el dia 3 d'octubre, no només no es va esperar a que s'obrís un procediment judicial, sinó que va acatar el requeriment, hissant de nou la bandera uns quants dies abans de l'esgotament del termini imposat".

Per això, el partit al·lega que "Manresa no es pot permetre tenir una bandera imposada a sang i foc pel franquisme i que sota la qual s'ha reprimit a les classes populars d'arreu dels Països Catalans" i exigeix a l'Ajuntament que "es retiri de manera immediata i amb caràcter permanent la bandera espanyola monàrquica de l'edifici consistorial".