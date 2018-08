La jornada de balls de la festa major no acaba d'omplir la plaça de l'Ajuntament

La Cobla Ciutat de Manresa ha estat l'encarregada, aquest diumenge al migdia, de posar la música per fer dansar els assistents dels diferents balls a la plaça Major manresana. La coincidència horària amb la diada castellera pocs metres més avall ha ocasionat que la plaça no acabés d'omplir-se per contemplar la Ballada de la Imatgeria i la Ballada popular de La Bolangera i el rossinyol. Amb tot, la ballada de sardanes al ritme de les cançons Manresa Dansa i La Llum que portes dins, del compositor Ricard de Viladesau i Caner en el centenari del seu naixement, ha aplegat un bon nombre de dansaires.