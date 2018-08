El parc de l'Agulla s'omple per gaudir del castell de focs

Un diumenge de festa major més, el parc de l'Agulla s'ha omplert de persones amb ganes de gaudir de l'acte més multitudinari, el castell de focs. L'espectacle pirotècnic ha començat puntualment a les 10 de la nit i durant 17 minuts ha il·luminat el cel de la capital del Bages. La previsió de l'Ajuntament era que hi assistissin unes 20.000 persones.

Força abans de l'hora prevista d'inici, ja costava trobar un lloc i anava arribant més i més gent a peu des de la zona dels Dolors i de Pineda de Bages. Entorn el llac i també a l'esplanada superior, s'hi ha aplegat una munió de gent, que enguany ha vist cremar 185 quilos de pólvora sense haver de patir pel cel ni la temperatura.

Fins les 23.30 h aproximadament, hi haurà tallada la circulació a la carretera BV-4501. També s'han tallat els accessos a Manresa des de la C-55 (en sentit nord al quilòmetre 31 i en sentit sud al quilòmetre 32) i s'han abalisat les sortides 136 de la C-25, en ambdós sentits.

Quan als aspectes de seguretat, com els darrers anys, s'ha instal·lat un centre de control dins el parc, al costat del camí dels Ametllers, on també hi ha l'hospital de campanya. Tots els accessos al parc han quedat tallas a la circulació.

Bombers, ADF, Policia Local i Mossos d'Esquadra completen el desplegament

Un dia ple d'activitat al parc



El castell de focs és el motiu principal per visitar el parc de l'Agulla el diumenge de festa major, però no l'únic. Durant tot el dia aquest espai verd de la capital del Bages ha acollit activitats per a tota la família. Al mati, per exemple, els nens i nenes podien disparar amb arc o fer una cursa d'obstacles dins d'un inflable. També s'hi ha instal·lat un rocòdrom amb tirolina i un espai per als més petits.

A la tarda, els pivots del Baxi Manresa Jordan Sakho i Marko Lukovic han fet uns tirs a cistella juntament a la mainada que ja era al parc, que de mica en mica s'ha anat omplint.

Jordan Sakho i Marko Lukovic, amb els més petits. Foto: Bàsquet Manresa.

I un cop acabat el castell de focs, la trobada de bateries és previst que celebri el seu desè aniversari amb una actuació especial i que tindrà com a convidats Gossos, Gerard Quintana, Blaumut, Pemi Fortuny i ArnauTordera d'Obeses, entre altres.