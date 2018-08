Retorn sense embussos ni incidències

Un cop acabat el concert d'Els Catarres hi havia el dubte sobre si la zona dels Dolors quedaria col·lapsada pels cotxes dels assistents o d'aquells que els havien de passar a recollir. El fet que gran part de les 8.500 persones que van anar al recital ho fes a peu o utilitzant el servei de bus gratuït facilitat per l'Ajuntament, va fer que ho hi hagués cap problema de circulació ni incidència destacada, tal com ha confirmat a aquest diari la Policia Local de Manresa. ´

A més, no tothom va marxar a la vegada, ja que molts van quedar-se una estona més al carrer Sallent per escoltar el grup que va tocar després d'Els Catarres, La Glamour Band, o per anar a la zona de bar. Només algunes persones que van creuar la Pujada Roja per llocs sense semàfor va fer que alguns conductors fessin sonar el seu clàxon.