La sonoritat, l'únic gran «però» del concert d'Els Catarres

El trasllat del concert d'Els Catarres de la plaça de Sant Domènec a la zona dels Dolors va superar la prova de forma positiva, però amb un gran «però»: el so. El muntatge va complir en quant a la proposta musical, en el ritme, però la sonoritat del carrer Sallent no va acompanyar i les cançons no se sentien bé des de tot arreu.



Alguns dels assistents del concert han fet notar el seu descontentament a través de les xarxes socials. A més, l'espai, tot i alguna línia de bombetes, era un pèl fred. En canvi, l'estructura de serveis va garantir un bon número de lavabos i el transport públic gratuït va funcionar sense incidències.





Escoltar poc!! VERGONYÓS???? — Marta Aliberch?? (@martaliberch) 25 d´agost de 2018

Estic amb tu!! Fatal fatal! — silvia (@silviiprou) 25 d´agost de 2018