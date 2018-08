Victori viatja a la infància en un pregó breu i entranyable

David Victori (Manresa, 1982) no està d'acord amb Quentin Tarantino: el director de Pulp Fiction «es nega a parlar del seu passat a les entrevistes perquè diu que no hi ha res del que hagi passat en l'època en què ell no ha pogut triar ni decidir que sigui rellevant en la seva vida. Jo penso tot el contrari». Fent una lloança dels aprenentatges i les vivències de la infantesa, i exhibint amor per la seva ciutat, el cineasta va protagonitzar ahir un pregó breu i entranyable, ple de records familiars i de referències al setè art.

«Si bé és cert que cap decisió infantil no hauria de ser tinguda en compte a l'hora de jutjar un adult, estic completament segur també que en els primers anys de vida s'amaguen tots i cadascun dels secrets i misteris que, sense saber-ho, ens passem la vida intentant resoldre», va apuntar Victori, que recentment ha estrenat el seu primer llargmetratge ( El pacto), replicant la cita de Tarantino.

El saló de plens de la casa consistorial va quedar petit per escoltar el parlament d'un realitzador que només té 35 anys però ja atresora un interessant currículum en el terreny cinematogràfic. Victori va fer memòria de l'època en què «em vaig dedicar a anar per pobles amb un canó d'escuma», recorrent festes majors d'arreu gràcies a l'empresa d'espectacles que va fundar el seu pare i ara porta el seu germà. El viatge pel passat de l'autor de curtmetratges aclamats com Zero i La culpa, també es va aturar a la perruqueria de la seva mare, on «envoltat d'assecadors, revistes del cor i senyores del Poble Nou» també va prendre notes mentals: «En aquell moment no ho sabia, però tot aquell temps va ser un autèntic màster per poder escriure com escric ara».

El videoclub i botiga de discos Discjokey del carrer d'Urgell, que van muntar els seus pares, i el pas per les Dominiques i La Salle van ser els altres episodis d'infantesa i joventut que va rememorar Victori per crear «el còctel que m'ha fet ser qui soc».

Per cloure l'itinerari vital, el director va confessar «un secret» per «entendre una mica millor tota la meva feina: cadascun dels meus guions, cadascun dels meus personatges, els que he escrit fins ara i els que escriuré en els propers anys, tenen en comú una sola cosa: tots sense excepció han començat aquí. Tots han nascut a Manresa. Igual que en el Ciutadà Kane d'Orson Welles, el més important per a qualsevol de nosaltres és el nostre trineu anomenat Rosebud».

L'Orfeó Manresà, que estrena director en la figura de Xavier Pagès, va cloure l'acte interpretant La Balanguera i Els Segadors.