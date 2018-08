El llibre d'honor de les Escodines acumula desenes de records sobre el barri

Un llibre de grans dimensions dona la benvinguda als visitants i usuaris de la biblioteca Jaume Perramon de les Escodines. Es tracta del llibre d'honor de les Escodines, on tothom qui vulgui pot deixar escrit els seus records, vivències o desitjos en relació amb el barri. La iniciativa es va posar en marxa el 2014. Des de llavors fins ara desenes de persones ja hi han deixat els seus missatges. Alguns fins i tot en forma de dibuixos.

«Volem que les pàgines d'aquest llibre s'omplin de records», diu l'escrit que hi ha a la primera pàgina. «Les seves planes seran el llegat d'una part d'un poble, de la nostra història i del tremolós present. I quan els nostres noms siguin només un fràgil present i fonedís record, si us manca l'alè necessari per fer d'aquest barri un desig creixent, obriu aquest llibre per qualsevol plana i llegiu-la. Recordareu que la nostra llar es diu Escodines».

Si es fa, doncs, aquest gest d'obrir el llibre per qualsevol plana, hi ha missatges i vivències sobre el passat, desitjos en present i també per al futur. Com el que signa Anna Maria Sánchez, que escriu: «El barri on vaig néixer, créixer i que estimo». O Ramon Olona, que recorda «amb nostàlgia la meva infància» a les Escodines.

Hi ha qui és breu però contudent: «T'estimo, barri meu», ha deixat escrit Roser Creu, o qui senzillament hi ha anotat que les Escodines és «el millor barri de Manresa», segons Albert Alegret. Hi ha qui hi ha donat un to reivindicatiu, com és el cas de Júlia Castro, que afirma que «treballem per un barri millor», o qui hi ha escrit la frase: «Per un món millor, un barri estimat», en el cas de Josep Lluís Martínez.

No hi falten reflexions del present, com qui vol deixar constància que la biblioteca de les Escodines «és la millor de totes perquè és a prop de casa», opina Wian. O qui diu que «el bibliotecari, el Marc, em cau molt bé i m'ajuda molt. És el meu amic». També qui deixa escrit que a la biblioteca «hi ha les millors vistes, atencions i llibres de Manresa».

Els promotors de la iniciativa, veïns de les Escodines, van deixar escrit al llibre que «el temps ha malmès el nostre barri, però per a tots nosaltres que l'estimem és ben viu» gràcies a la seva gent, als equipaments de tot tipus de la zona, a l'associació de veïns i a les entitats que conviuen al casal del barri. Finalment, remarquen, al mateix llibre d'honor, que les Escodines, «el nostre vell barri», té futur.