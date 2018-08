Una matinal d'extracció de llavors clou, dimarts, la 2a Festa del Tomàquet del Bages

La finca de Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa acollirà el dimarts 28 La Gran Tumakada, una activitat que l'associació L'Era organitza anualment i que enguany s'ha inclòs en la programació de la 2a edició de la Festa del Tomàquet del Bages. L'activitat convida a passar una jornada a l'hort ajudant a extreure les llavors de les diferents varietats tradicionals de tomàquet conservades a través del projecte Esporus.

El matí començarà a les 9 amb la collita de set varietats que hauran de separar-se en cistells diferents, prèviament etiquetats per evitar confusions. Després, vindrà la tria dels tomàquets sans que compleixin amb els trets característics de cada varietat. Dels seleccionats se n'extraurà la llavor, mentre que la polpa es dipositarà a part per fer-ne conserva. Després d'un procés natural de fermentació que durarà diversos dies, la llavor es deixarà assecar per emmagatzemar-se al banc, a l'espera de tornar a ser sembrada.

El tomàquet nana de la Geltrú, el tomàquet pebrot, el rosa ple de l'Ametlla del Vallès, el Montserrat mig ple, el de la creu, el Tarragona i el quadrat són els que aquesta temporada han ocupat part de les parcel·les 6 de la finca de l'Escola Agrària de Manresa on es fa la multiplicació per conservar-ne la mena.

Gràcies a la feina del voluntariat i a la cessió d'algunes parcel·les de Can Poc Oli, el projecte Esporus pot mantenir vives més de 360 varietats, sobretot d'hortícoles. De juliol a octubre, una convocatòria setmanal fa possible la neteja i extracció de llavors d'albergínies, pebrots, enciams, cigrons, carbasses i d'altres cultius.

Xènia Torras, responsable del projecte és conscient que "la conservació d'aquestes varietats no seria possible sense el suport del voluntariat, alhora que aquestes jornades són espais d'intercanvi d'experiències i anècdotes que enriqueixen el nostre projecte i van sembrant la llavor de nous horts i futures col·laboracions".