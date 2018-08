Senyals de trànsit que no són del tot oficials

Els dos senyals de trànsit que hi ha a l'esquerra, el que en teoria prohibeix l'accés de camions de mercaderies i d'autobusos al tram del carrer de Viladordis de Manresa en direcció a la piscina, no figuren a les normes i senyals de circulació de la direcció general de Trànsit. Hi sobra el pal vermell, segons responsables d'autoescoles. Si multessin algú, hi podria recórrer, alerten.