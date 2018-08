Els Tirallongues de Manresa tanquen la diada castellera amb un 7 de 7

No va poder ser. Els Tirallongues de Manresa afrontaven la diada castellera de la festa major amb l'objectiu de repetir la Clàssica de Vuit, que van descarregar el mes de novembre passat a la plaça de Crist Rei, però finalment van decidir que el castell més complicat de tots, el 3 de 8, el deixaven per a una altra ocasió. Ahir a la Plana de l'Om els Tirallongues no eren l'única colla castellera, ja que els Castellers de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova també van demostrar les seves habilitats davant d'una plaça totalment atapeïda, en la qual fins i tot resultava complicat caminar.



La diada va començar amb la realització de pilars de 3 per part de totes les colles, i a partir d'aquell moment cadascuna va iniciar el programa que tenia previst. Els Tirallongues van començar amb un 4 de 8, seguits pel 4 de 7 dels Castellers de Terrassa i el 3 de 7 dels Bordegassos de Vilanova. Quant a la segona ronda, els Tirallongues van descarregar un 2 de 7 i els Castellers de Terrassa un 5 de 7, però els Bordegassos no van poder carregar el 4 de 7 que tenien previst, i van assolir un intent desmuntat. Poc després de l'intent fallit, van repetir sort i van descarregar sense problemes. Aleshores va ser quan els Tirallongues van decidir canviar el 3 de 8 per un 7 de 7, i és que, segons comentaven, «els assajos de divendres no van anar com ens hauria agradat, i les enxanetes no ho tenien clar, amb la qual cosa vam decidir canviar-lo per un 7 de 7». L'actuació més destacada dels Castellers de Terrassa va ser el 2 de 7, que, asseguren, fa anys que van intentar realitzar-lo amb èxit i actualment s'adapta bé al seu estil. Finalment, els Bordegassos van descarregar sense problemes el 5 de 7. Com afirmaven des de la colla, anys enrere havien fet castells de 9, però en aquest moment, just després de la tornada de vacances, la idea era fer castells que comportessin menys dificultat. La diada de la Festa Major de Manresa va finalitzar amb els assajos per part de les tres colles de diversos pilars i folres.