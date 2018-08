arxiu particular

El col·lectiu Una altra educació és possible inicia el curs amb un documental

«Qui tingui ganes de reptes que s'oblidi de tirar-se per un pont o coses d'aquest tipus i s'atreveixi a reconnectar-se amb el seu cor». Aquesta és el suggeriment base del documental ULU. Un latido universal, que demà es projectarà a l'Espai Plana de l'Om. Es tracta d'una activitat organitzada pel col·lectiu Una altra educació és possible, i que servirà per iniciar el nou curs escolar.

ULU. El latido del corazón és una proposta dirigida pel mallorquí Joan Muñoz. Ell mateix presentarà el documental i posteriorment participarà en un col·loqui amb tots els presents. L'acte es durà a terme a les 7 del vespre.

El repte que planteja Muñoz és senzill en l'exposició i complicat en la forma de tirar-lo endavant: deixar-se guiar pel cor més enllà de les normes socials. Ho fa a través d'entrevistes a una setantena de persones «que tenen aquesta actitud», segons ha explicat el mateix Muñoz a Regió7.

El projecte va sorgir «en un moment de rendició personal», de «preguntar a la vida què havia de fer». I va sorgir la idea. Durant una hora i mitja es mostren converses amb persones que «han deixat de seguir les imposicions de la societat». Muñoz no va triar els protagonistes que hi apareixen, sinó que «vam pensar que seria una bona idea que cadascuna ens portés la següent. Els demanaven a qui havíem d'enregistrar». La primera persona que va iniciar aquest fil va ser l'exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

Per a Muñoz, «a l'anomenat món desenvolupat es dona massa joc a la raó i ens oblidem de seguir el cor. I això no és una bona idea. La clau és l'equilibri», segons la seva opinió. El documental ha tingut molt ressò en l'àmbit educatiu. També està molt relacionat amb la salut i la responsabilitat social, assegura el seu director.

El preu de l'entrada és de 5 euros. Es poden adquirir anticipadament a www.kursaal.cat, o bé el mateix dia de la projecció.