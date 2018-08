El concert-vermut fa ple al primer tram del Pere III

La sardana Manresana, de Joan Manén, va ser la primera peça que va interpretar ahir la cobla Vila d'Olesa al multitudinari vermut de festa major que es va celebrar ahir al migdia al primer tram del passeig Pere III, davant del Kursaal.

La terrassa de l'establiment Passeig es va omplir a vessar precisament per fer el vermut i escoltar la cobla. Hi havia taules i cadires no tan sols al tram central, com és habitual, sinó també en un dels laterals. Així mateix s'hi van posar cadires i tamborets per seguir en directe l'actuació.

L'acte el va organitzar el grup sardanista Nova Crida, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i Diesa Restauració.

La cobla Vila d'Olesa es va situar a la banda dreta del Passeig. Les sardanes van ser les protagonistes de la primera part del concert-vermut. A la segona va ser el torn de peces tradicionals catalanes com La filadora, Muntanyes del Canigó i Farandola. La tercera part de la matinal va estar dedicada a músiques ballables, mentre que el final de festa musical va ser per un recull de temes del grup La Trinca.