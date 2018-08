Un correfoc menys atapeït que altres anys fa petar 310 quilos de pirotècnia i veu caure el bou

Amb menys de gent que en anteriors edicions i força dispersada, però amb el mateix estusiasme entre els que es van ficar sota el foc i els que s'ho miraven. Així va transcórrer el correfoc de Manresa, que va arrancar puntualment a 2/4 de 10 de la nit i es va allargar fins uns deu minuts després de les 12. Entremig, una orgia de foc i un ensurt: per tercera vegada en 35 anys el Bou va caure. A l'hospital de campanya, a la plaça d'Europa, es van atendre una cinquantena de persones amb pronòstic lleu. La majoria per cremades, llevat d'un parell de torçades de peu.

La 37a edició de l'acte que clou la Festa Major de Manresa i, segurament, el que acumula més manresans per metre quadrat, va fer esclatar, anit, 310 quilos de pirotècnia, la mateixa quantitat que l'any passat i força més que anys anteriors (200, el 2016; 265 el 2015; quasi 300 el 2014; 250 el 2013 i 2012...). Enguany, en què ha estat una festa major d'aniversaris, el correfoc també n'ha celebrat dos: els vint de les músiques de la festa interpretades per Quants Band i els 35 de la Víbria, que ho va celebrar a la cercavila de dissabte a la tarda lluint una banda de pubilla.

Preparatius des de primera hora



380 persones fan possible el correfoc, en aquesta edició amb Lisbeth Gómez com a cap. Només té 24 anys i ja en fa 15 que forma part de Xàldiga-Taller de Festes, organitzadors, on va entrar a la secció infantil. Ahir, des de 2/4 de 9 del matí ja eren al peu del canó muntant la pirotècnia.

Amb el mateix recorregut que els darrers anys, després de donar quatre consells de seguretat als assistents aplegats a la plaça Major, on començava, van sonar dues fogonades, Els segadors, seguits de crits escadussers d'«independència» i la tercera fogonada, que gairebé a 2/4 de 10 del vespre en punt donava per iniciat el recorregut de fum, foc i soroll.

Regió7 va fer l'exercici de demanar a diversos membres de Xàldigues en punts diferents del recorregut com ho veien de públic i tots van coincidir que estava una mica més fluix que anys anteriors. Un d'ells ho argumentava pel fet que quan el correfoc s'escau en setembre, cosa que ha passat més d'una vegada, ja tothom ha tornat de vacances. «Estem anant molt ràpids», comentava, una prova irrefutable que la cercavila era més àgil perquè no hi havia tanta gent. Cal dir, però, com posava en relleu un altre membre de l'entitat, que no tots els correfocaires fan el recorregut sencer. «Molts van de plaça en plaça», apuntava, la qual cosa fa que entremig hi hagi menys gent.

Molta gent mirant-s'ho



El que no falla any rere any és el ritme que saben posar els tabalers de Xàldiga al davant de la comitiva i el munt de gent –n'hi ha tanta a dins com a fora– que s'ho miren. Molts, fent fotos o gravant-ho amb el mòbil; altres, senzillament gaudint-ne amb els ulls ben oberts. Gent de totes les edats, entre les quals força persones nouvingudes. Se'n van posar moltes als laterals de la plaça Major quan va començar i, també, a les escales de la plaça de la Reforma quan la cercavila va baixar per Sant Miquel, va agafar el carrer de les Piques i va arribar a la plaça d'en Creus; i al carrer d'Alfons XII per veure els correfocaires entrar cap a Arbonés per arribar a la plaça de Montserrat. Després, tocava el carrer de Santa Maria, la plaça de Gispert, el carrer de Vilanova, la Plana de l'Om, amb gent omplint mig Sant Miquel quan encara faltava més de mitja hora perquè s'hi fes la moscada esperant-se per poder-la veure.

Final, amb caiguda del Bou inclosa



L'itinerari va continuar de la Plana de l'Om pel carrer Nou, Metge Planas, Pedregar, Carme, Cap del Rec, i va retornar a la plaça Major cap a 3/4 de 12 de la nit on hi va haver la gran festa de foc final, culminada amb focs artificials, ball i càntics. Davant l'Ajuntament van ballar totes les bèsties i, de forma inusual, el Bou, la més esperada, es va tombar. Des de l'organització remarquen que és un fet que només ha passat tres vegades en 35 anys, la tercera, ahir. En aquells moments el Bou podia estar carregat amb uns trenta quilos de pólvora i va caldre esperar que petés tota per moure'l de nou.

Un cop finalitzat el correfoc, a la mateixa plaça Major, hi havia concert amb Tapeo Sound Sistem.