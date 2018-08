La CUP acusa el govern de covard per no treure la bandera espanyola

La CUP a Manresa considera que «emparar-se rere les argumentacions legalistes» per no treure la bandera espanyola de l'edifici de l'Ajuntament «no deixa de ser un símptoma clar de covardia política». Com ja va fer anteriorment el CDR i l'ANC de Manresa, demanen que es retiri de forma immediata i permanent.



La formació política ha fet públic un comunicat en què recorda que Manresa ha estat i és una ciutat estretament lligada al republicanisme i a la justícia social. Considera que la inacció «del govern manresà i la seva falta de projecte per materialitzar la república des de les institucions, ha provocat un estancament del creixement del projecte republicà a Manresa».



Posen com a exemple la negativa a canviar el nom de plaça Espanya per plaça de la República. També, que es tornés a hissar la bandera espanyola retirada el 3 d'octubre passat per dos regidors de la CUP, a requeriment de la subdelegació del Govern central. «Aquests dies de festa major estem vivint un nou capítol, amb la decisió de no retirar la bandera espanyola».