Un error informàtic en els parquímetres de Manresa obliga a deixar el tiquet a la vista

Una avaria en tots els parquímetres de la zona blava de Manresa obliga, aquest dimarts al matí, els usuaris a deixar el tiquet a la vista. Es tracta d'un error informàtic puntual, segons han confirmat fonts de l'empresa que gestiona el servei, Eyssa.

Les mateixes fonts han detallat que al sistema informàtic consta com si avui, dimarts, fos dia festiu. Això ha passat perquè, segons han dit, es van equivocar a l'hora d'introduir que el dia festiu era ahir, dilluns de festa major, en lloc d'avui. Personal d'Eyssa ha assegurat que els tècnics de la companyia ja hi treballen i que l'avaria probablement quedarà resolta avui mateix. També ha informat que mentre duri l'error l'empresa no sancionarà cap usuari que no hagi pagat per aparcar o que no hagi retirat el vehicle a temps.

Un usuari que volia aparcar a la carretera de Vic ha explicat a Regió7 que després de pagar per estacionar a la zona blava, ha observat que la data i l'hora del tiquet no era correcta. El dia de vigència constava com a 29 d'agost, demà dimecres. Ha trucat a Eyssa per demanar explicacions i alertar de la incidència i des de l'empresa se li ha comunicat que hi havia un error informàtic que afectava parquímetres a Manresa.

Li han demanat que deixés el tiquet a la vista perquè el personal que revisa la zona blava pogués comprovar físicament el període de temps d'estacionament pagat, una tasca que des que es van instal·lar els nous parquímetres es fa habitualment de forma digital. D'aquesta manera, doncs, els usuaris no han de tornar al vehicle per deixar-hi el comprovant de pagament.