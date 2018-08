El Picapoll, la figura de la Festa Major Infantil, acaba de complir 18 anys

El Picapoll, la figura emblemàtica que representa la Festa Major Infantil de Manresa, ha complert enguany 18 anys. Ahir ho va celebrar amb desenes de nens i nenes que van participar a l'últim dels actes programats a l'esmentada festa major infantil.



A Crist Rei el grup La Tresca i la Verdesca, van interpetar l'espectacle de cançons i danses participaves «Zum». Disfresats d'abelles, «abelles obreres» segons van precisar, la formació va amenitzar la tarda als assistents. Aquest any van guanyar el premi Enderrock de la crítica pel seu treball «La nena dels pardals». Van començar la seva actuació amb la cançó «Per un instant» per deixar clar que les vacances són això, un instant. Les escales de Crist Rei es van convertir en unes improvisades grades per bona part dels espectadors.



La plaça de Crist Rei ha sigut l'escenari de la majoria de les activitats i les actuacions dedicades al públic infantil.