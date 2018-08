Les samarretes del correfoc tornen a deixar empremta a la plaça Major de Manresa

L'endemà del correfoc, la plaça Major es desperta des de fa uns anys amb els cables per a la pirotècnia que travessen el cel de la plaça plens de samarretes estripades penjades. Com va explicar aquest diari en l'edició de dissabte passat, es tracta d'una nova tradició de la festa manresana consistent a estripar-se entre els participants a la festa les samarretes que duen i llançar-les amunt perquè quedin penjades als cables. Els iniciadors es remunten als principis dels 90 i van ser un parell de colles de correfocaires que van començar a fer-se una broma que es va anar estenent entre la resta de participants com la pólvora. Aleshores, ho feien a la mitja part del ball; actualment, només acabar la música del correfoc i treure's la roba per protegir-se de les guspires.

(Foto: Clara Badia)

Enguany, pensant en qui no volgués que li estripessin la samarreta, l'Ajuntament va editar uns adhesius per enganxar-se'ls a la roba. El consistori va explicar que "en els darrers anys s'ha anat popularitzant el tema de samarretes estripades al ball del correfoc. Tot i que és una qüestió majoritàriament de to positiu i que no genera conflicte, s'ha considerat adient fer aquesta acció. El Pla d'Igualtat aprovat per l'Ajuntament preveia l'elaboració d'un protocol d'abordatge de les agressions, abusos sexuals i orientació sexual en espais d'oci i festes, que ja s'ha elaborat, amb el suport de la Diputació. En les enquestes que es van fer en el marc de la diagnosi per elaborar aquest protocol, es va detectar algunes persones que manifestaven que els havien estripat la samarreta contra la seva voluntat. Per aquest motiu s'ha decidit editar aquests adhesius, que si ho volen poden enganxar-se les persones que no desitgin que els estripin la samarreta. S'han distribuït als bars de la plaça, es portaran a les barres de la festa major, els Punts Lila que hi haurà durant aquests dies, etc, juntament amb la resta de material de la campanya contra la violència sexista". Se'n van editar 4.000.

L'adhesiu. (Foto: Oscar Bayona)