La varietat de perfils domina el turisme que visita Manresa durant les vacances

«Aquella gent semblaven turistes», deia una nena a la seva mare pujant per la baixada del Pòpul. «Em pensava que a Manresa no n'hi havia», hi afegia. És poc habitual veure grans grups de turistes a la capital bagenca i encara menys fer cues per veure els llocs emblemàtics de la ciutat. Però, a Manresa, sí que hi ha visitants. Fins i tot més del que alguns manresans es poden pensar.

El tipus de turista que visita Manresa no és sempre el mateix, ni visita els mateixos espais, sinó que es caracteritza per la varietat de perfils, segons mostra el sondeig fet per aquest diari a una desena de persones. Tot i així, cal destacar que hi ha dos llocs imprescindibles que gran part dels turistes no deixen escapar durant la seva visita a Manresa: la Cova de Sant Ignasi i la Seu.

Anna Khlyustoba és de Rússia i està de vacances amb la seva família a Barcelona. Recentment van fer una escapada per veure «la Cova i la Seu», explica Khlyustoba. «Ens ha agradat molt la ciutat perquè és molt tranquil·la i lluminosa», destaca la turista. Hi ha viatgers que, un cop han estat a Manresa, repeteixen l'experiència. És el cas de Bruno Kojdanowik i Gisela Agulló; ell nascut a Polònia i ella a Sabadell, ciutat on resideixen. Fa un mes van visitar la Cova i ara hi han tornat. Se'n van enamorar. «L'espiritualitat de sant Ignasi de Loiola és molt important en la meva vida i era necessari tornar-hi», fa ressaltar Kojdanowik. «Amb els Exercicis Espirituals de sant Ignasi tens experiències cada setmana i t'ajuda a buscar el teu propi camí», afegeix Kojdanowik. «La Cova és el nostre lloc preferit, però també hem visitat la Seu i l'ajuntament», subratlla el visitant. Justament «el tema ignasià i jesuïta atrau molta gent d'arreu del món, des d'Austràlia, el Japó i els Estats Units», apunta Ivan Padilla, coordinador de Serveis Turístics de l'Oficina de Turisme de Manresa.



Escapades d'un dia

Un altre punt a destacar, i amb el qual molts dels viatgers coincideixen, és el temps d'estada a Manresa. No acostumen a ser viatges de molts dies, el contrari; la majoria hi arriba per fer una escapada d'un dia des d'altres indrets del país. «Teníem diverses opcions. Volíem fer una sortida amb els amics i vam triar Manresa perquè no coneixíem la Cova de Sant Ignasi», assenyala Esther Xandri, de Barcelona.

D'altres, en comptes d'arribar-hi des de la capital catalana, fan una ruta des de l'oest. És el cas de la Rosa, veïna de Lleida, i de la seva família, que abans de fer cap a Manresa van passar per Solsona i Cardona. «Ens havien dit que era molt bonic i no hi havíem vingut mai», detalla. «La Seu ens ha agradat molt i, ara, anirem cap a l'ajuntament i el Passeig».



Els manresans, amfitrions

No sempre els turistes busquen descobrir espais emblemàtics de la ciutat, sinó que de vegades són manresans els que els porten a descobrir-los. «He vingut a Manresa a veure una molt bona amiga meva», explica la lleidatana resident a Barcelona Carme Roure. «Ja havia estat altres vegades a la ciutat, però mai havia vist la Cova». Per això, van decidir fer una ruta per Manresa. «Després anirem a veure la Seu i la plaça de Sant Ignasi».

També hi ha manresans que ja no viuen a la ciutat però que fan una visita a la família. Yolanda del Moral és de Madrid i ha volgut passar uns dies a la capital bagenca perquè el seu marit és d'aquí. «Una vegada a l'any sempre venim», afirma. «Sempre aprofitem per visitar coses, hem anat bastantes vegades a Montserrat, però crèiem que se'ns escapaven coses i hem anat a preguntar a l'Oficina de Turisme», destaca la madrile-nya. Han anat a visitar els orígens medievals de Manresa al carrer del Balç. «De moment, ens ha agradat molt. Tenim ganes de veure els 100 metres de carrer que encara es conserven sota el car-rer», recalca la madrilenya.

No haver de fer llargues cues i poder gaudir de l'experiència amb tranquil·litat també són factors que sumen per atreure un perfil de turista que s'escapa de les massificacions. És el cas d'Edel Reina, procedent de Sevilla, que s'està uns dies a Catalunya visitant una amiga que viu a Cornellà. «He estudiat història de l'art i m'agrada molt conèixer el patrimoni. Per ara hem visitat el santuari de la Salut de Viladordis i la Cova de Sant Ignasi i ara anirem a veure la Seu». «Preferim veure llocs on no hi ha tants turistes».

L'atracció de l'Anella Verda

Els turistes no són els únics que s'adrecen a l'Oficina de Turisme per buscar informació. La gent de la ciutat també hi va. El coordinador de serveis turístics assenyala una tendència a l'alça pel que fa a les rutes de senderisme al voltant de Manresa. «Cada vegada hi ha més interès», recalca Padilla. Un dels exemples seria l'Anella Verda. «S'ha creat tot un itinerari que cada vegada té més demanda», afirma Padilla. «Uns camins que per a moltes persones encara eren desconeguts».