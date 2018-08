El Bou del correfoc cau per tercera vegada en 35 anys d'actuacions

El Bou del correfoc de Manresa va caure dilluns a la nit durant l'última parada del recorregut, a la plaça Major. En 35 anys d'història, va ser la tercera vegada que queia. Per sort, la bèstia, que carrega gairebé 10 quilos de pólvora, no va provocar ferits, però va donar un bon ensurt a més d'un.

«Hi havia dues noies a terra, a la plaça, que no vam veure», explicava ahir Jordi Azorín, guia del bou i membre de Xàldiga. Probablement havien caigut amb la gentada. Com que no les va veure, la persona que carregava el Bou es va entrebancar i va caure. Tant les noies com el portador de la bèstia en van sortir il·lesos, però el Bou va patir uns quants danys.

«No va passar res, les noies van sortir i es va seguir tot el protocol establert» per a casos com aquest, destacava Azorín. Quan el Bou cau, el portador s'ha de quedar assegut a l'interior de l'estructura fins que acabi de petar tota la pirotècnia. «Estar a dins la bèstia, mentre treu foc és molt segur».

El Bou es va introduir el 1983 al correfoc, que enguany celebrava la 27a edició. L'estructura conté dues peces enllaçades de teler de vetes anomenades bou que permeten que, a dins, entremig, es pugui situar la persona encarregada de dur-lo. La sortida del Bou esdevé un dels moments més intensos de correfoc, ja que la seva estructura pot ser carregada amb una gran quantitat de pirotècnia per a una sola encesa. La bèstia pesa uns 55 quilos.

La figura de foc arran de la caiguda va patir destrosses. Azorín detallava que «s'han trencat les dues potes de davant, les dues rodes, que són els ulls de la bèstia, i els dos laterals de fusta».



Reaccions del públic



El moment de la caiguda, poc abans d'acabar el correfoc, va provocar un «cert nerviosisme del públic i l'organització», apuntava el membre de Xàldiga. En concret, hi va haver dos tipus de reaccions per part del públic que hi havia al voltant. D'una banda, uns quants dels participants que van veure com el Bou queia «van fer un cordó al voltant» perquè ningú s'hi apropés i no causés incidents.

D'altres, en canvi, «s'hi tiraven a sobre», recordava Azorín. Una actitud que no només hauria pogut provocar danys a la figura, sinó també ferits. Sortosament, no va passar, i la tercera caiguda del Bou quedarà com una història per recordar.