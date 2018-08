Els comes etílics afecten més les noies menors que els nois, a diferència dels adults

El nombre d'urgències a causa del consum o abús de substàncies que van ser ateses el 2017 pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a tot Catalunya va ser de 21.740, un valor lleugerament superior al del 2016 (quan va ser de 21.134). Així ho reflecteix l'Informe del Sistema d'Informació sobre Drogodependència que ha presentat recentment el departament de Salut de la Generalitat. Les urgències relacionades amb el consum d'alcohol van ser, de lluny, les més freqüents (amb el 84,61% del total de casos).



Segons aquest estudi, destaca la franja de menys edat (12-16 anys), ja que les noies presenten més intoxicacions per alcohol que els nois. En concret, l'any 2017, a tot Catalunya, el SEM va atendre per consum excessiu d'alcohol 263 noies menors de 16 anys, mentre que, en el cas dels nois, en van ser 177. En aquesta franja d'edat, per tant, les noies van representar el 57,31% dels casos.



A mesura que avança l'edat, la proporció s'inverteix i són els homes els qui presenten més intoxicacions. Entre els joves de 16 i 17 anys, les urgències per alcohol afecten a parts iguals (noies i nois). A partir dels 18 anys, la majoria de casos atesos per intoxicacions etíliques ja són d'homes. En el global dels majors d'edat, els homes representen el 70% de les urgències causades per l'alcohol, mentre que les dones, el 30%.



L'informe remarca la necessitat de prioritzar de forma important les intervencions preventives entre aquests menors, tenint present la perspectiva de gènere, ja que les intoxicacions alcohòliques van associades a altres problemàtiques, com pràctiques sexuals de risc o no consentides, violència juvenil o accidentalitat.



L'estudi de Salut també constata que, des de ja fa dues dècades, el consum d'alcohol continua provocant la majoria de les peticions de tractament per drogodependències a Catalunya. Segons les dades del Sistema d'Informació sobre Drogodependències, l'any 2017 es van iniciar un total de 13.716 tractaments per abús o dependència de les drogues, una xifra similar a la d'anys anteriors.



Pel tipus de droga, l'alcohol, amb el 43,39% de casos, es manté com la que té més inicis de tractament. La segona droga amb més inicis de tractament és la cocaïna, amb el 22,17%, seguida de l'heroïna (12,79%) i el cànnabis (12,43%). Finalment, el tabac representa el 3,86% dels inicis de tractament.



Si s'analitzen les dades en dones i homes separadament, s'observa igualment que l'alcohol és la substància amb més inicis de tractament en ambdós sexes (49,40% en el cas de les dones, i 41,70% pels homes), seguit per la cocaïna (17,90% les dones i 23,40% els homes).