Un error informàtic als parquímetres va canviar ahir la data com si fos festiu

Un error informàtic en el sistema de parquímetres de la zona blava de Manresa va provocar, ahir, que posessin la data per estacionar com si es tractés d'un dia festiu, és a dir, traslladant-la a l'endemà. Personal d'Eysa, l'empresa concessionària del servei, va resoldre l'avaria a la tarda (entre 2/4 de 5 i les 6 es van anar posant en marxa tots els parquímetres funcionant correctament). Mentre va durar l'error, l'empresa no va sancionar cap usuari que no hagués pagat per aparcar o que no hagués retirat el vehicle a temps.

Les fonts d'Eysa consultades per aquest diari van confirmar que es tractava d'una incidència informàtica puntual. Van detallar que en el sistema informàtic constava com si ahir, dimarts, fos dia festiu. Això va passar perquè, segons van admetre, es van equivocar a l'hora d'introduir que el dia festiu era abans-d'ahir –en què es va celebrar l'última jornada de la Festa Major de Manresa– en lloc d'ahir.

Un usuari que volia estacionar a la carretera de Vic va explicar a Regió7 que, després de pagar per estacionar a la zona blava, havia observat que les dades del tiquet no eren correctes perquè no coincidien amb la data i hora reals. El dia de vigència era l'endemà, 29 d'agost (avui per al lector). Va trucar a Eysa per demanar explicacions i alertar de la incidència i l'empresa li va comunicar que es tractava d'un error informàtic.

Alhora, li van demanar que deixés el tiquet a la vista perquè el personal que revisa la zona blava pogués comprovar físicament el període de temps d'estacionament pagat, tasca que des que es van instal·lar els nous parquímetres es fa habitualment de forma digital. Ara, els usuaris no han de tornar al vehicle per deixar-hi el comprovant.