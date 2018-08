Ja hi ha més de 300 inscrits al Sopar Groc Solidari de Manresa d'aquest divendres

Aquest dijous, 30 d'agost, acaba el termini d'inscripció per al Sopar Groc Solidari de Manresa, organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Bages-Moianès per denunciar la repressió exercida per l'estat espanyol al llarg de la història i per recaptar fons per a les caixes de solidaritat amb els presos i exiliats actuals.

El Sopar Groc Solidari amb els polítics empresonats o exiliats i amb tothom que és perseguit per motius ideològics, com els regidors i alcaldes, o que no siguin polítics, com els artistes o els mossos d'esquadra, es farà el divendres 31 d'agost, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec. Els parlaments començaran a les 8i el sopar una hora més tard. Ja hi ha més de 300 persones inscrites,

L'aforament és limitat i els tiquets es poden adquirir a l'Espai Òmnium (Sobrerroca, 38) o bé al Centre Excursionista de la Comarca de Bages (Urgell, 16), de les 19 a les 21 h. El preu de l'àpat és de 10 euros per als adults i 6 euros per als infants (mitja ració).

La característica principal d'aquests sopars és que els fons recollits es destinen a les caixes de solidaritat amb els polítics empresonats o exiliats. Abans de l'àpat hi haurà parlaments relacionats amb la repressió exercida per l'estat espanyol sobre Catalunya en diferents períodes de la història, no només sobre els actuals ostatges, sinó sobre totes les persones que han estat víctimes de la repressió que exerceixen els poders de l'estat.

Hi participaran Laura Masvidal, parella de Joaquim Forn, en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils, la lingüista Blanca Serra i l'historiador Josep Maria Solé Sabaté.



L'acte es clourà amb un quinto solidari.