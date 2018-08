«M'he sorprès dels nois de 13 i de 14 anys que anaven beguts»

Els joves voluntaris Àngels de Nit han tornat a estar presents durant les nits principals de la Festa Major de Manresa. Una desena d'aquests joves es van passejar pels carrers del centre conscienciant els adolescents de la necessitat d'un consum moderat de l'alcohol, a més de donar-los informació sobre altres tipus de drogues. Un d'aquests joves voluntaris ha estat el manresà Hassan el Ghoulbzouri, de 20 anys d'edat, que durant el darrer any ja ha participat en altres festes majors del Bages, també com a Àngel de Nit. «Em sembla molt interessant poder ajudar els joves», explica.

A qui s'adreçaven principalment al carrer?



D'una banda, als adolescents que vèiem que estaven ebris. Hem vist casos de nens de 12 i de 13 anys beguts. I molts altres menors de 14 a 17 anys. Vam trobar una noia mig inconscient a la Plana de l'Om. Tenia 14 anys d'edat.



Què vau fer?



Vam parlar amb ella, la vam tranquil·litzar, li vam donar una mica d'aigua, ja que sempre portem ampolles a sobre. I vam avisar la Creu Roja, perquè era un cas força greu. Van venir, i la van atendre. Estava molt marejada.



Sempre aviseu la Creu Roja?



Només quan veiem que es tracten de casos greus. En cas contrari, no, perquè els joves prefereixen que siguem nosaltres els qui intervinguem, i no la Creu Roja, ja que ells hauran de trucar als pares. Els expliquem que no som serveis mèdics, que som allà per acompanyar-los, per donar-los aigua, per tranquil·litzar-los...



En aquesta festa major, hi ha hagut algun lloc de Manresa on s'hagin concentrat sobretot els joves a fer 'botellón'?



Sí. Al sector de la Plana de l'Om i del carrer Alfons XII. En aquella zona, s'hi han agrupat molts joves, molts dels quals venen de pobles de la comarca. Molts tenien ampolles d'alcohol i de refrescos, i bevien allà mateix.



D'on us expliquen que treuen l'alcohol?



Això mai no t'ho diuen.



El va sorprendre la quantitat de joves beguts?



La veritat és que sí. He estat en altres festes majors de la comarca i havia vist nens de 15 i 16 anys alcoholitzats. Però, fins ara, no n'havia vist mai de 13 o de 14 anys, i aquí a Manresa, sí.



A banda d'atendre joves beguts, el que feu sobretot és prevenir que no beguin oi?



Sí. Intentem fer-ho sempre que podem. Quan trobem un grupet d'amics, anem a parlar amb ells, i els expliquem les conseqüències de l'alcohol i de les drogues. Els fem una petita explicació, i també els parlem sobre sexualitat segura i sobre violència sexista.



Com us reben?



La majoria de joves ens responen molt bé. Sempre ens pregunten d'on som, s'interessen sobre què fem... en algun cas, ens han evitat per por, però la majoria ens escolten i ens reben bé.



Quan us trobeu adolescents força beguts, però que encara 'controlen', els demaneu que parin de beure?



És molt difícil que et facin cas, perquè no et coneixen de res. Si els ho dius, sempre et diran qui ets tu per manar-li res. Sempre intentem anar amb molt de tacte, perquè no s'ofenguin i no s'enfadin. Hem de pensar que es troben sota els efectes de l'alcohol i que, per tant, ens podrien respondre de qualsevol manera.