Pendents del temps i que les obres no generin problemes de trànsit com al principi d'agost

Els treballs per reforçar el ferm diversos carrers de Manresa es porten a terme a l'estiu per aprofitar que no hi ha tan trànsit, segons el regidor de Qualitat urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

La coincidència de diverses obres a la ciutat va fer, però, que la primera tongada de millores que es va dur a terme entre el final de juliol i el principi d'agost es convertís en un calvari per als conductors. Llavors es va pavimentar part del passeig de Pere III, entre el Sèquia i plaça Onze de Setembre; un tram del carrer Viladordis; prolongació del carrer Guimerà; l'entorn de la rotonda del Primer de Maig; part del carrer Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara, entre el Trieta i l'avinguda Francesc Macià.

Les obres en aquest últim punt és el que va generar més enrenou. Durant dos dies es va col·lapsar els carrers de l'entorn i van convertir el Sant Cristòfol en un tap que es va agreujar per la coincidència d'unes obres d'Aigües de Manresa a la carretera de Vic.

En aquesta ocasió no es preveu que hi hagi tantes afectacions. Preocupa més, per exemple, que plogui i que això impedeixi dur amb normalitat les obres per reforçar el paviment o que s'hagi de suspendre alguna actuació.