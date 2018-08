El pla de xoc per millorar l'espai urbà preveu invertir mig milió en voreres i parcs infantils

Tornen les obres de pavimentació als carrers de Manresa com les que hi va haver a principi d'aquest mes d'agost. Des d'ahir i fins divendres n'hi haurà a 7 car-rers de la ciutat que causaran diverses afectacions en el trànsit. Entre les vies on hi haurà talls de circulació hi ha l'avinguda de les Bases de Manresa, entre la rotonda Prat de la Riba i la de la plaça de la Creu.

Formen part de la segona tongada del pla de xoc per millorar l'espai urbà per a aquest 2018 que tenen un pressupost d'un milió d'euros. Un cop s'acabin s'haurà completat la previsió per asfaltar calçades, i passat l'estiu començarà, dins el mateix pla, obres a voreres i per millorar l'accessibilitat, i a parcs infantils de Manresa. S'hi destinaran 500.000 euros, 200.000 dels quals s'invertiran en els parcs. La major part se l'endurà la zona de jocs de la plaça Espanya, que es remodelarà de dalt a baix (vegeu Regió7 del 26 de juny).

Obres de pavimentació

De moment, però, ahir van començar les obres per pavimentar diversos carrers que l'Auditoria de l'Espai Urbà que temps enrere va encomanar l'Ajuntament de Manresa va detectar que estaven més malament. Es tracta d'una inversió que «pretén anar recuperant la normalitat dels carrers de la nostra ciutat», deixats estar «per allò que no vam poder fer quan pressupostàriament no era possible», va afirmar ahir el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

Les obres de pavimentació es van iniciar ahir al carrer Saleses, entre l'Era de L'Huguet i el Passatge Puig, i al Circumval·lació, entre el carrer Guimerà i el carrer Canyelles. En aquests dos casos els treballs van començar al matí i es van enllestir el mateix dia.

Avui continuaran:



Carrer Sèquia. Entre el Cerdanya i Rosselló. Aquest matí es tallarà el trànsit de vehicles entre el passeig de Pere III i el carrer dels Dipòsits Vells. Tampoc no es podrà circular pel carrer Cerdanya. És previst que les afectacions durin 2 dies.

Carrer Fra Jacint Coma i Galí. Entre el carrer Montcau i el Germà Isidre, al barri de la Font dels Capellans. Es tallarà el trànsit de vehicles. Entre el Sabadell i el Montcau, el Fra Jacint Coma i Galí, es regularà en cul de sac. També en quedarà afectada la línia del bus urbà de la Font i Valldaura. Els treballs duraran dos dies.

Avinguda de les Bases de Manresa. Avui al matí es tallarà el trànsit entre la rotonda Prat de la Riba, una de les principals entrades de Manresa, i el camí del Colomer, tocant a l'empresa química Lipmes. També s'asfaltarà el tram entre el carrer Llibertat i la plaça de la Creu. S'habilitarà en doble sentit de circulació amb la part no afectada pels treballs. En aquest cas l'obra durarà dos dies.

Carrer Sant Fruitós. Entre el Bruc i el Pujolet no es podrà circular a partir d'avui a primera hora de la tarda.

Solar del carrer Dama i carrer Dama. En aquest cas les obres es duran a terme divendres. Es prohibirà estacionar als solars del carrer, que són aparcaments de zona blava i es tallarà el trànsit del carrer entre Joc de la Pilota i Llussà. L'obra durarà 1 dia.

Amb aquests treballs es completarà el reforç de calçada del pla de xoc de l'espai urbà, segons va dir Serracanta. Passat l'estiu continuaran els treballs en voreres i parcs infantils. En el primer dels casos s'actuarà al túnel del carrer Indústria i al sector plaça Catalunya. Es renovarà el parc infantil de plaça Espanya i es faran tasques de manteniment a la resta.