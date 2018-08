Canvien la planificació dels treballs per reforçar el paviment de diversos carrers de Manresa

Obres per millorar el carrer Saleses, ahir. Els veïns s´havien queixat pel seu mal estat

Per motius tècnics s´ha canviat la planificació de les obres de pavimentació que s´ha de dur a terme aquesta setmana a Manresa i que comportaran afectacions en el trànsit. Les obres les fa l´Ajuntament de Manresa dins el pla de xoc de millora de l´espai urbà, que té un pressupost d´un milió d´euros.

Aquest dimarts s´havia de dur a terme el reforç del ferm al carrer Circumval·lació, treballs que s´han suspès per aquest dimecres. També per aquest dimecres s´havia de fer un tram del carrer Sèquia, que es durà a terme tal i com era previst. En canvi als carrers Fra Jacint Coma i Galí, avinguda de les Bases de Manresa, entre la rotonda de Prat de la Riba i la plaça de la Creu, i al carrer Sant Fruitós, que també s´havien de fer aquest dimecres, s´han ajornat entre dijous i divendres.

La nova planificació queda així, segons l´Ajuntament de Manresa:



Dimecres 29 d´agost



Carrer Circumval·lació, entre carrer Guimerà i carrer Canyelles

Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Circumval·lació, entre carrer Guimerà i carrer Canyelles. L´accés de vehicles a carrer Circumval·lació és realitzarà pel carrer Canyelles des de Passeig Pere III.

El carrer Era Firmat es tallarà al trànsit de vehicles a l´alçada del carrer Bonsuccés, el tram de carrer Era Firmat i passatge Era Firmat es regularà en cul de sac amb accés i sortida des de carrer Bonsuccés.

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 1 dia.

Carrer Sèquia, entre carrer Cerdanya i carrer Rosselló



Avui dimecres, a 2/4 d´1 del migdia, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sèquia, entre el Passeig Pere III i el carrer dels Dipòsits Vells.

L´accés de vehicles als carrers Rosselló i Sant Ramon es realitzarà des dels carrers Av. Abat Oliba i, la sortida, pel carrer Sèquia en direcció Pl. Mallorca.

El carrer Cerdanya es tallarà el trànsit de vehicles.

El tram de carrer Sèquia, entre Passeig Pere III i carrer Cerdanya, es regularà en cul de sac amb accés des de Passeig Pere III.

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies.

Carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre carrer Montcau i carrer Germà Isidre

Es realitzaran els treballs previs consistents en l´excavació i compactació del subsòl en l´àmbit de la parada de transport públic.

Dijous 30 d´agost



Carrer Sèquia, entre el carrer Cerdanya i el carrer Rosselló

Es realitzaran els treballs de pavimentació iniciats el dia anterior

Avinguda Bases de Manresa, entre plaça Prat de la Riba i Camí del Colomer, i entre carrer Llibertat i Plaça de la Creu.

Es tallarà el trànsit de vehicles a l´Avinguda Bases de Manresa, entre Plaça Prat de la Riba i Camí del Colomer en direcció a plaça de la Creu. L´accés a les activitats afectades es realitzarà per Avinguda dels Dolors.

En el tram d´Avinguda Bases de Manresa, entre carrer Llibertat i Plaça de la Creu, s´habilitarà doble sentit de circulació amb la part de vial no afectat pels treballs de pavimentació.

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies, però fora de l´horari habitual de treball es restablirà el trànsit pel vial tallat.

Divendres 31, d´agost



Avinguda Bases de Manresa, entre plaça Prat de la Riba i Camí del Colomer, i entre carrer Llibertat i Plaça de la Creu.

Es realitzaran els treballs de pavimentació iniciats el dia anterior.

Carrer Sant Fruitós, entre carrer del Bruc i carrer Pujolet.

Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sant Fruitós, entre carrer Bruc i Pujolet.

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 1 dia.

Carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre carrer Montcau i carrer Germà Isidre

Es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre els carrers Montcau i Germà Isidre.

El tram de carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre els carrers Sabadell i Montcau, es regularà en cul de sac.

Els vehicles que circulin per carrer Montcau es desviaran pel carrer Misser Mas en direcció a carrer Germà Isidre.

El servei BUS MANRESA modificarà el seu recorregut en la línia L4 Font – Valldaura – Congost d´acord als desviaments establerts el dimarts de Mercat.

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 1 dia.

A aquests canvis s´hi podrien afegir noves modificacions en cas de pluja.

Les obres formen part de la segona tongada de treballs per reforçar el paviment de diversos carrers de Manresa. La primera es va dur a terme entre finals de juliol i principis d´agost. Van causar importants afectacions en el trànsit, bàsicament per la coincidència amb altres treballs que es feien a la ciutat.