La Policia Local admet que és molt difícil controlar la venda d'alcohol en establiments

Arxiu particular

Adolescents consumint alcohol a la via pública

Adolescents consumint alcohol a la via pública Arxiu particular

Els menors que fan botellón, sigui a la Festa Major de Manresa o en qualsevol altre escenari, poques vegades l'aconsegueixen comprar a les mateixes barres de la festa, on el personal sol estar sensibilitzat. La gran majoria d'adolescents porta les ampolles directament de casa, o les ha aconseguit comprar en supermercats, sigui de forma directa o a través d'un jove major d'edat.

«Periòdicament, fem controls preventius en establiments per evitar la venda d'alcohol a menors d'edat. Però és pràcticament impossible poder enxampar in fraganti els fets», explica el cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora. «Normalment, els menors es porten l'alcohol de casa o l'han comprat mitjançant algun amic que ja és major d'edat», afegeix.

Enguany, com en les darreres edicions, l'Ajuntament de Manresa es va adherir al programa Som Nit de Creu Roja Joventut, amb una carpa instal·lada a la Plana de l'Om les nits de festa major. Els Àngels de Nit també han estat presents durant les matinades per prevenir els joves, tant en el consum d'alcohol com en les actituds sexistes.

L'Ajuntament també ha fet accions adreçades als comerciants i locals dispensadors d'alcohol del centre de la ciutat, als quals ha recordat que és prohibit vendre alcohol a menors d'edat.