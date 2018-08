El SEM i la Creu Roja alerten que es troben menors beguts d'edats cada cop més joves

L'any passat, durant la Festa Major de Manresa, el SEM va atendre deu afectats per comes etílics, quatre dels quals eren menors d'edat. Dos, a més, només tenien 13 i 14 anys. Enguany, la xifra provisional d'aquest tipus de casos (els més greus que es poden donar entre els que abusen de l'alcohol) és d'entrada més baixa, tot i que falta per saber les dades de dilluns. Fins diumenge, el SEM havia atès cinc intoxicats, un dels quals és menor (de 16 anys d'edat). A la Festa Major d'Igualada, que s'ha celebrat els mateixos dies, la xifra de comes etílics també ha disminuït d'un any per l'altre, ha passat de tres a una.

Les dades, però, només reflecteixen els casos de borratxeres més greus, és a dir, aquelles en què cal la intervenció del SEM i el posterior trasllat hospitalari. No inclouen, per tant, els afectats que hagin estat traslladats directament pels seus familiars a l'hospital ni les persones èbries que hagin rebut assistència dels voluntaris de Creu Roja que formaven part dels dispositius, dades de les quals no es disposava ahir.

Amb tot, els responsables de Creu Roja i el SEM consultats assenyalen que, tant en la darrera Festa Major de Manresa com en altres festes d'altres indrets, el consum d'alcohol cada cop és més present entre els menors d'edat i, sobretot, cada vegada afecta adolescents d'edats més primerenques. La gran majoria d'intoxicacions etíliques es produeixen com a conseqüència del botellón.

«Hi ha hagut molt d'alcohol en aquesta festa major. Hem vist joventut molt beguda», explica Rosa Vives, tècnica de Salut, Socors i Emergències de Creu Roja Manresa. «Òbviament, no és un problema només de Manresa, sinó que passa a tot arreu. En festes populars, cada cop veus adolescents beguts d'edats més joves, de fins i tot 13 i 14 anys», afegeix.

Segons explica, quan els voluntaris de Creu Roja es troben adolescents ebris «ens hi acostem, els demanem si es troben bé, mirem si els amics es poden fer càrrec d'ells... fins a assegurar-nos que controlen la situació», diu. Si troben algú en estat molt greu, l'atenen i i avisen el SEM i la família.

«Cada vegada més, els joves mostren més llibertat a l'hora de beure. Ja no tenen vergonya, no se n'amaguen. I aleshores, per això, s'aprecia molt més», afegeix Vives. Per resoldre aquesta problemàtica, assenyala, «s'ha de fer molta més educació, sobretot a les escoles. Cal que la policia i el personal sanitari vagin a escoles i instituts per explicar als alumnes que no poden jugar amb l'alcohol».

El cap del SEM de la Catalunya Central, Josep Maria Soto, també es mostra «preocupat» per la situació. «Les dades d'intoxicacions etíliques entre els menors d'edat són rellevants i preocupants, tant com a pare com com a metge». Segons ell, «hem de centrar tot el nostre esforç en la prevenció, fins a arribar a una taxa zero. És una realitat que no podem obviar, i que ens trobem sovint en festes populars i en festes privades. És responsabilitat de tots», conclou.