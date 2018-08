Canvien la planificació per millorar el ferm d'uns quants carrers de Manresa

Per motius tècnics s'ha modificat la planificació dels treballs de millora del paviment d'uns quants carrers de Manresa. Les obres les du a terme l'Ajuntament de Manresa dins el pla de millora de calçades, projecte que té un pressupost d'un milió d'euros (vegeu Regió7 d'ahir). En tots els casos hi ha afectacions de trànsit.

Inicialment era previst que ahir es tallés la circulació en un tram de les Bases de Manresa, entre la plaça de Prat de la Riba i la plaça de la Creu. Finalment els treballs es duran a terme avui i es calcula que duraran dos dies. El mateix passa amb el carrer de Sant Fruitós, entre el Bruc i el Pujolet. Les obres havien de començar ahir i s'han ajornat a demà divendres.

Pel que fa a l'avinguda de les Bases de Manresa, no es podrà circular entre la rotonda Prat de la Riba i el camí del Colomer, tocant a la química Lipmes, en direcció de pujada cap a la plaça de la Creu. Hi haurà desviaments cap a l'avinguda dels Dolors. Entre el carrer de la Llibertat i la plaça de la Creu s'habilitarà de doble sentit de circulació la part del vial on no hi hagi obres. Pel que fa al carrer de Sant Fruitós, no s'hi podrà circular mentre durin els treballs.

Aquesta és la segona tongada d'obres per millorar el ferm d'unes quantes calçades de Manresa aquest estiu. Va començar dimarts al carrer de les Saleses, que va quedar enllestit en un dia, i va continuar ahir en un tram del Circumval·lació, Sèquia i Fra Jacint Coma i Galí, al barri de la Font dels Capellans. En els dos darrers casos les obres s'allargaran fins avui, segons les previsions inicials de l'Ajuntament de Manresa.